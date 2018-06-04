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Шесть городских пляжей Удмуртии готовы принять отдыхающих

16:45, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
16:45, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
207
0
#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лето\n#пляжи\n#пляж\n#Управления Роспотребнадзора по УР
207
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Роспотребнадзор планирует регулярно брать пробы воды и песка в местах отдыха.

Ижевск. Удмуртия. Шесть пляжей в городах Удмуртской Республики готовы к приёму отдыхающих. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, официально по одному пляжу отведено в Ижевске, Глазове, Можге и Сарапуле; в Воткинске - два пляжа.

Отмечается, что в соответствии с нормативными документами, для обеспечения безопасности посетителей пляжей собственникам необходимо осуществлять контроль за состоянием воды в акватории пляжа, а также воды, подаваемой в питьевые фонтанчики.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии с мая осуществляет контроль за качеством воды в зонах рекреации водных объектов. Всего в течение пляжного сезона 2018 года специалисты планируют исследовать 77 проб воды из открытых водоёмов и 37 проб песка с пляжей.

Специалисты управления напоминают, что территория пляжа должна быть оборудована мусоросборниками, скамейками, теневыми навесами, кабинками для переодевания, графиками уборки, организованными спасательным и медицинским пунктами. Рядом с пляжем должны располагаться общественные туалеты.

Организация, обслуживающая пляж, должна информировать граждан о результатах лабораторных исследований, температуре воды, размещая информацию на стендах, где также указываются сведения о юридическом лице, которое обслуживает пляж, следит за состоянием оборудования, проводит уборку.

16:45, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
207
0
#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лето\n#пляжи\n#пляж\n#Управления Роспотребнадзора по УР

 

 

 


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