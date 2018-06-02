Общественники предложили создать паспорта пешеходных переходов у школ Ижевска

При проверке пешеходных переходов общественники выявили системные проблемы.

Ижевск. Удмуртия. Общественники предложили составить паспорта на каждый пешеходный переход возле школ Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского отделения ОНФ. В конце мая активисты проверили состояние переходов возле образовательных учреждений города и выявили ряд недостатков.

«Мы увидели, что системной проблемой является отсутствие искусственных неровностей, ограждений, знаков ограничения скорости и освещения. За лето необходимо привести пешеходные зоны у школ в нормативное состояние. Еще раз предлагаем городу сформировать паспорта всех пешеходных переходов у образовательных учреждений и обращать внимание на эти вопросы при проверке готовности школ к 1 сентября», - рассказал глава регионального исполкома ОНФ Андрей Цаплин.

Возле одних школ не хватает знаков ограничения скорости, возле других – «лежачих полицейских», а где-то переход выполняет задачу только наполовину, так как основные ворота учреждения закрыты, и детям проще перебегать дорогу вне светофора или «зебры».