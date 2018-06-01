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Три автодороги Ижевска отремонтируют в июне

17:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
17:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: @arzik2
182
0

Водителей призывают быть бдительными на обновляемых участках.

Ижевск. Удмуртия. На территории города Ижевска проведут работы по ремонту и содержанию дорожного полотна. Об этом сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Работы проведут на следующих автомобильных дорогах:

- до 11 июня 2018 года - улица 10 лет Октября в обоих направлениях от д. 55 к1 ул. 10 лет Октября (Армянская апостольская церковь) до улицы 40 лет Победы;

- до 9 июня 2018 года - улица Коммунаров от улицы Лихвинцева до улицы Кирова;

- до 27 июня 2018 года - улица 9 января от улицы Воткинское шоссе до улицы Цветочной.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии призывает водителей быть особо внимательными на указанных участках дорог, выполнять требования установленных временных дорожных знаков, заранее продумывать свой маршрут, выбирать пути объезда.

17:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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