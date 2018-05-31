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Движение транспорта в Ижевске ограничат 1 июня

16:15, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:15, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
259
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#проезд
Фото: @arzik2
259
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Связано это с мероприятиями в День защиты детей.

Ижевск. Удмуртия. Автомобильное движение в Ижевске ограничат в пятницу, 1 июня. Как сообщает пресс-служба городской администрации, временное ограничение организовано в период проведения мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.

Участки автодорог, на которых ограничат движение транспорта:

- с 06:00 до 24:00 по улице Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы В. Сивкова;

- с 18:00 до 23:00 по улице Пушкинской на участке от улицы Кирова до улицы Красногеройская с прекращением движения всех видов транспортных средств, кроме маршрутного транспорта;

- с 20:00 до 23:00 по улице М. Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина с прекращением движения всех видов транспортных средств, кроме маршрутного транспорта.

16:15, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
259
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничения\n#проезд

 

 

 


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