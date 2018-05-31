Движение транспорта в Ижевске ограничат 1 июня

Связано это с мероприятиями в День защиты детей.

Ижевск. Удмуртия. Автомобильное движение в Ижевске ограничат в пятницу, 1 июня. Как сообщает пресс-служба городской администрации, временное ограничение организовано в период проведения мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.

Участки автодорог, на которых ограничат движение транспорта:

- с 06:00 до 24:00 по улице Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы В. Сивкова;

- с 18:00 до 23:00 по улице Пушкинской на участке от улицы Кирова до улицы Красногеройская с прекращением движения всех видов транспортных средств, кроме маршрутного транспорта;

- с 20:00 до 23:00 по улице М. Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина с прекращением движения всех видов транспортных средств, кроме маршрутного транспорта.