На реализацию инвестпроекта по освещению Ижевска необходимо 750 млн рублей

По словам директора Корпорации развития Удмуртии Дмитрия Генералова, сейчас проект находится на этапе проработки, однако уже сейчас наблюдается интерес со стороны партнеров.

Ижевск. Удмуртия. На реализацию инвестиционного проекта по освещению Ижевска необходимо 750 млн рублей. По словам директора Корпорации развития Удмуртии Дмитрия Генералова, сейчас проект находится на этапе проработки, однако уже сейчас наблюдается интерес со стороны партнеров.

«Мы на этапе проработки проекта, до сих пор наблюдаем интерес со стороны партнеров», - сказал журналистам Генералов во время брифинга, который был посвящен итогам работы делегации Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме.

Руководитель корпорации уточнил, что проект является комплексным и связан не только с заменой ламп, но и с подсветкой некоторых зданий.

«Многие километры проводов предполагается спрятать в коллекторы. Те, что у нас между столбами. Замена опор, которые в неудовлетворительном состоянии. И замена освещения порядка 30 тысяч светильников», - уточнил Генералов.

По его словам, экономия в случае реализации проекта составит около 1 млрд рублей.

В свою очередь и.о. министра промышленности Удмуртии Виктор Лашкарев отметил, что возможно в этом проекте будут использованы светильники, произведенные в Удмуртии.

«Два варианта: «Элеконд» или «Ижмех», - сказал исполняющий обязанности министра.