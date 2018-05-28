В Ижевске решили отказаться от праздничного шествия в День города

Это мероприятие не нашло поддержки у горожан.

Ижевск. Удмуртия. Праздничная программа Дня города -2018 в Ижевске будет абсолютно новой. Как заявил и.о. замглавы городской администрации Дмитрий Чистяков, в этот день решено отказаться от формата шествия.

«Решили больше внимания акцентировать на площадках, где будет организована разнообразная активность. Программа праздника свёрстана с учётом желания горожан, а ижевчане не поддержали идею шествия», - сказал Дмитрий Чистяков.

Напомним, что праздничные мероприятия вновь охватят три дня: день двора, день района, день города.

Муниципальный чиновник также отметил, что при составлении программы власти учли пожелания горожан: «Мы хотим, чтобы дворы зажили как раньше - настольные игры, небольшие концерты. Организуем шахматы, домино, лото, шашки. На фестивале дворовой песни люди исполнят то, что лежит на душе».

Чистяков сказал, что если песенный опыт удастся, то через год может появиться фестиваль «Дворовой песни». Всего в программу «Дня двора» включено порядка 120 площадок. Ими стали объекты, вошедшие в рейтинговое голосование по программе благоустройства городской среды, прошедшей 18 марта.

Также в районах города проведут фестиваль дворовых видов спорта: футбол, «банки», «12 камешков». Если и этот опыт удастся, в будущем муниципалитет готов организовать «Дворовые олимпийские игры». Пока же власти Ижевска реализуют просьбу студентов - игра в шахматы с главой и правительством Удмуртии.

Зарегистрироваться на дворовые турниры и сообщить о желании организовать различную праздничную деятельность в своём дворе можно на официальном сайте.

Традиционный «Большой хоровой собор» пройдёт 11 июня у Свято-Михайловского собора, здесь выступят детские школы искусств и хоровые коллективы города.

Основная активность в день города, 12 июня, пройдёт на Центральной площади.

«Этот год волонтёров, а впереди Парадельфийские игры, и мероприятия будут посвящены этой тематике», - отметил Чистяков.

Власти города готовят большое событие для детей – «Детский день города». У ротонды за домом правительства пройдут музыкальные и творческие мероприятия с 10:00 до 16:00 в виде «непрерывного марафона праздника».

Также в день города пройдёт велопарад. Как отметил и.о. начальника управления по культуре и туризму мэрии Ижевска Максим Сорокин, велосипедисты стартуют от Центрально площади, проедут по центру города и финишируют в парке имени Кирова на площадке фан-зоны Чемпиона мира по футболу.

Набережная Ижевского пруда также задействована с учётом пожеланий горожан. Утром, с 9:00 в районе лицея №29 федерация рыболовного спорта проведёт фестиваль любителей поплавочной удочки. А вечером состоится фестиваль единоборств с показательными выступлениями представителей спортивных федераций.

В день города на акватории Ижевского пруда также пройдёт турнирный заплыв - команды гребцов на ялах сформируют вузы Удмуртии. «Надеемся, что этот турнир останется в веках. Это очень престижная гонка», - отметил Чистяков.

Он отметил, что вся концепция этого дня города направлена на максимальное вовлечение горожан в программу на всех площадках. Чтобы все ижевчане начали более активно участвовать в празднике, активнее выходили во дворы и знакомились друг с другом.

«Может быть, когда-нибудь отойдём от приглашения звёзд, и всё будем делать сами. День города для вас, горожане... в следующем году уже будем планировать вместе», - сказал Дмитрий Чистяков.

Праздничный фейерверк состоится в день города, 12 июня, в 22:30.