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Прокуратура опротестовала переименование остановки «Техническое училище» в Ижевске

08:30, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
471
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#новости\n#остановка
Фото: arzik2
471
0

Во время проверки надзорное ведомство обнаружило в отдельных положениях постановления несоответствия требованиям федерального законодательства.

Ижевск. Удмуртии. Прокуратура опротестовала переименование остановки «Техническое училище» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки надзорное ведомство нашло в отдельных положениях постановления № 188 «О переименовании остановочного пункта пассажирского транспорта «Техническое училище» несоответствия требованиям федерального законодательства.

По мнению прокуратуры, администрация города незаконно возложила на техникум обязанность возместить расходы транспортных предприятий, связанные с заменой указателей остановочного пункта и внесения изменений в соответствующую аудиозапись.

«По данному факту на незаконный муниципальный правовой акт прокуратурой района принесен протест, рассмотрение которого контролируется прокуратурой», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее администрация Ижевска опубликовала постановление о том, что остановку «Техническое училище» переименуют в «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова».

08:30, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
471
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#новости\n#остановка

 

 

 


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