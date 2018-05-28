Во время проверки надзорное ведомство обнаружило в отдельных положениях постановления несоответствия требованиям федерального законодательства.

Ижевск. Удмуртии. Прокуратура опротестовала переименование остановки «Техническое училище» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки надзорное ведомство нашло в отдельных положениях постановления № 188 «О переименовании остановочного пункта пассажирского транспорта «Техническое училище» несоответствия требованиям федерального законодательства.

По мнению прокуратуры, администрация города незаконно возложила на техникум обязанность возместить расходы транспортных предприятий, связанные с заменой указателей остановочного пункта и внесения изменений в соответствующую аудиозапись.

«По данному факту на незаконный муниципальный правовой акт прокуратурой района принесен протест, рассмотрение которого контролируется прокуратурой», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее администрация Ижевска опубликовала постановление о том, что остановку «Техническое училище» переименуют в «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова».