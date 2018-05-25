Движение транспорта на улице Ленина в центре Ижевске сузили до одной полосы

Аварийный участок находится в районе собора Александра Невского.

Ижевск. Удмуртии. Движение транспорта частично ограничили на улице Ленина в Ижевске. Как сообщил руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» Нил Миназитдинов, ремонт подземной теплотрассы ведётся в районе собора Александра Невского.

«До 28 мая будет ограничение движения, сужение до одной полосы. Прошу, учитывайте этот факт при прокладывании маршрута» - написал Нил Миназитдинов на своей странице в «Фейсбуке».

Он отметил, что дефекты на трубопроводе обнаружили после гидроиспытаний и сразу же приступили к устранению аварии.