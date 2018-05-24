Ежедневно посещать его будут до 1,5 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Строительство нового бассейна в Ижевске планируется завершить за полтора года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, такие сроки озвучил глава региона Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме.

Новый спорткомплекс позволит создать 50 новых рабочих мест.

«Он станет центром притяжения, центром плавания для республики. <…> Мы приложим максимум усилий, чтобы все новшества, которые есть уже в спорте, реализовать во благо республики и города. Чтобы был повод гордиться нашими, российскими спортсменами на международных соревнованиях», – прокомментировал Александр Бречалов.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на право заключения концессионного соглашения будет участвовать компания «Академия Александра Попова». В четверг, 24 мая, сооснователь группы компаний Александр Попов и Александр Бречалов подписали соглашение о намерении участия «Академии» в конкурсе.

Руководитель республики отметил, что завершить строительство в короткие сроки позволит именно участие «Академии» в реализации проекта.

По предварительному проекту общая площадь спорткомплекса составит 9 тыс. квадратных метров с ежедневной пропускной способностью 1 500 человек. В его инфраструктуру войдут спортивные залы, бассейны, тренажёрный зал, кафе и развлекательный детский комплекс.