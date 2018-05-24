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Ремонтные работы на улице Ялтинской в Ижевске приостановили из-за замечаний подрядчику

09:40, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:40, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямочный ремонт\n#Минстрой Удмуртии
Фото: Пресс-служба Минстроя УР
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Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ижевск. Удмуртия. Ремонтные работы на улице Ялтинской в Ижевске приостановили на сутки. Как сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртии, работы приостановлены для устранения замечаний, выявленных комиссией, обследовавшей объект в среду, 23 мая.

Соответствующее предписание выдано подрядной организации ООО «Лидер» службой благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. В ходе проверки эксперты отметили, что работы по устройству основания из песчано-гравийной смеси и ямочный ремонт производились с применением материалов, не согласованных с заказчиком, временные дорожные знаки, установленные на участке, не соответствуют утвержденной схеме организации движения на период проведения работ, по обочинам дороги навалены земляные валы, создающие неудобство для населения, не в полной мере выполнены мероприятия по системе контроля качества, работы ведутся с отставанием от графика.

Советник председателя правительства Удмуртии Михаил Хренов, возглавлявший комиссию, заявил, что не допустит никаких нарушений ни на этом, ни на одном другом объекте, ремонтируемом в республике в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Это федеральный проект, на нас лежит огромная ответственность, и мы не имеем права давать слабину. Мы будем строго следить за качеством. Сейчас у подрядчика есть 24 часа, чтобы исправиться. Если этого не произойдет, будем принимать более решительные меры» - предупредил Хренов.

09:40, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
529
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямочный ремонт\n#Минстрой Удмуртии

 

 

 


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