Ремонтные работы на улице Ялтинской в Ижевске приостановили из-за замечаний подрядчику

Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ижевск. Удмуртия. Ремонтные работы на улице Ялтинской в Ижевске приостановили на сутки. Как сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртии, работы приостановлены для устранения замечаний, выявленных комиссией, обследовавшей объект в среду, 23 мая.

Соответствующее предписание выдано подрядной организации ООО «Лидер» службой благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. В ходе проверки эксперты отметили, что работы по устройству основания из песчано-гравийной смеси и ямочный ремонт производились с применением материалов, не согласованных с заказчиком, временные дорожные знаки, установленные на участке, не соответствуют утвержденной схеме организации движения на период проведения работ, по обочинам дороги навалены земляные валы, создающие неудобство для населения, не в полной мере выполнены мероприятия по системе контроля качества, работы ведутся с отставанием от графика.

Советник председателя правительства Удмуртии Михаил Хренов, возглавлявший комиссию, заявил, что не допустит никаких нарушений ни на этом, ни на одном другом объекте, ремонтируемом в республике в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Это федеральный проект, на нас лежит огромная ответственность, и мы не имеем права давать слабину. Мы будем строго следить за качеством. Сейчас у подрядчика есть 24 часа, чтобы исправиться. Если этого не произойдет, будем принимать более решительные меры» - предупредил Хренов.