Более 3 000 человек в Камбарке остались без питьевой воды

Также под отключение попали три детсада и одна школа.

Камбарка. Удмуртия. Без питьевой воды в Камбарке остались жители 19 улиц. Как сообщает пресс-служба администрации МО «Камбарское», ЧП произошло в среду, 23 мая, из-за порыва водопровода по адресу улица Свободы, 3а.

Как сообщил глава Камбарки Марат Сулейманов, под отключение попали 11 многоквартирных домов и 1 209 частных; это 3 627 человек, в том числе - 1 300 детей.

Под отключение также попали детский сад № 5 «Золотой ключик», детский сад № 6 «Лесовичек», детский сад № 3 «Сказка» и МОУ СОШ № 2.

Марат Сулейманов сообщил, что службами районного «Водоканала» проводятся ремонтные работы, которые планируют завершить к 20:00 среды, 23 мая. Также начат подвоз питьевой воды на специализированном автомобиле. Он охватит жителей всех отключённых домов.