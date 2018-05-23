play
pause
  • $ 61.26 ↓
  • € 72.24 ↓

Более 3 000 человек в Камбарке остались без питьевой воды

17:40, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
17:40, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
488
0
#Камбарка\n#авария\n#Удмуртия\n#вода\n#водопровод\n#отключения
Фото: ИА Сусанин
488
0

Также под отключение попали три детсада и одна школа.

Камбарка. Удмуртия. Без питьевой воды в Камбарке остались жители 19 улиц. Как сообщает пресс-служба администрации МО «Камбарское», ЧП произошло в среду, 23 мая, из-за порыва водопровода по адресу улица Свободы, 3а.

Как сообщил глава Камбарки Марат Сулейманов, под отключение попали 11 многоквартирных домов и 1 209 частных; это 3 627 человек, в том числе - 1 300 детей.

Под отключение также попали детский сад № 5 «Золотой ключик», детский сад № 6 «Лесовичек», детский сад № 3 «Сказка» и МОУ СОШ № 2.

Марат Сулейманов сообщил, что службами районного «Водоканала» проводятся ремонтные работы, которые планируют завершить к 20:00 среды, 23 мая. Также начат подвоз питьевой воды на специализированном автомобиле. Он охватит жителей всех отключённых домов.

17:40, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
488
0
#Камбарка\n#авария\n#Удмуртия\n#вода\n#водопровод\n#отключения

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
18493

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12225
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8838
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7550
11:17, 18 мая, 2018

Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении на трассе Ижевск-Воткинск

5270
16:55, 16 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3055

Стал известен новый состав российского правительства

2409
15:54, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2316
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2258
19:33, 18 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2213
19:07, 19 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3324

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2703
16:08, 19 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2433
13:06, 20 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2315
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2246
11:48, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: пуски воткинской «Булавы» и недоступная фан-зона в парке Кирова в Ижевске

Удмуртия в минуту: статус школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске и разметка на Удмуртской

22 мая, 2018

Зоопарк Удмуртии: День рождения белого медвежонка

22 мая, 2018