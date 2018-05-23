play
pause
  • $ 61.26 ↓
  • € 72.24 ↓

Три города Удмуртии вышли в финал всероссийского конкурса проектов благоустройства

15:02, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:02, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
360
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: vk.com/glazgorsad
360
0

Победителей конкурса назовут 28 мая в Москве.

Ижевск. Удмуртия. В финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды вышли три города Удмуртской Республики. Как сообщает сектор раскрытия информации Минстроя Удмуртии, в полуфинал прошли проекты из Сарапула, Воткинска и Глазова.

Напомним, что на конкурс от республики было подготовлено и направлено шесть проектных заявок от городов Сарапула, Воткинска, Глазова и Можги. Из предложенных проектов до полуфинала дошли пять - по два проекта от Сарапула и Воткинска, один проект от Глазова. Они же по результатам полуфинала рекомендованы к участию в третьем финальном этапе всероссийского конкурса, который пройдёт в Москве в форме публичной защиты 26-27 мая.

«Многое будет зависеть от того, насколько профессионально главам городов удастся презентовать свои проекты перед Федеральной конкурсной комиссией», - сообщил министр строительства Удмуртии Иван Ястреб.

Он подчеркнул, что перед городскими главами стоит серьёзная задача. Победители конкурса могут выиграть до 100 млн рублей на реализацию своих проектов.

«Пока у нас лидирует Глазов. Его проект по количеству баллов занимает 8-е место после проектов Татарстана, Амурской области и Республики Алтай», - отметил Иван Ястреб.

БЛАГОустройство

На форуме малых городов и исторических поселений, который прошел в январе 2018 года в Коломне, президент России Владимир Путин дал поручение министерству строительства организовать всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию из федерального бюджета на этот год выделено 5 млрд рублей.

15:02, 23 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
360
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
18493

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12225
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8838
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7550
11:17, 18 мая, 2018

Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении на трассе Ижевск-Воткинск

5270
16:55, 16 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3055

Стал известен новый состав российского правительства

2409
15:54, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2316
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2258
19:33, 18 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2213
19:07, 19 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3324

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2703
16:08, 19 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2433
13:06, 20 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2315
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2246
11:48, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: пуски воткинской «Булавы» и недоступная фан-зона в парке Кирова в Ижевске

Удмуртия в минуту: статус школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске и разметка на Удмуртской

22 мая, 2018

Зоопарк Удмуртии: День рождения белого медвежонка

22 мая, 2018