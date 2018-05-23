В Воткинске начали обработку городских территорий от клещей

Горожан попросили воздержаться от посещений обрабатываемых участков.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске начали обработку территорий от клещей и грызунов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В среду, 22 мая, специалисты обработают территории Северного и Северо-восточного кладбищ.
«В субботу, 26 мая, планируется провести обработку в микрорайоне «Березовка» и прилегающей к пруду территории муниципальных лесов (от КДЦ «Октябрь» до лагеря «Чайка»)», - говорится в сообщении.
Горожан попросили воздержаться от посещений обрабатываемых участков и от выгула на них животных.