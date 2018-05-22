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Ижевчанин стал одним из лучших водителей троллейбуса в России

12:50, 22 мая, 2018
Дарья Саушина
12:50, 22 мая, 2018
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#конкурс
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
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Сергей Пермитин занял на федеральном конкурсе второе место.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска стал одним из лучших водителей троллейбуса в России. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, Сергей Пермитин стал серебряным призером конкурса «Лучший водитель троллейбуса». Всего на победу претендовали 35 человек.

Водителям на состязаниях в Ялте необходимо было сдать теорию и практику. Участники должны были подъехать к остановке, пройти «змейку», заехать в бокс, объехать препятствие. Одним из новых видов испытаний стал тест на комфортное вождение. В середину салона троллейбуса ставили ёмкость с водой. При прохождении трассы жидкость не должна расплескаться.

Лучшим водителем троллейбуса России стал представитель Стерлитамака, третье место у Санкт-Петербурга.  

В 2014 году всероссийский конкурс профессионального мастерства проходил в Ижевске. Тогда водители взяли из столицы Удмуртской Республики взяли «золото» и «бронзу».

12:50, 22 мая, 2018
Дарья Саушина
561
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#конкурс

 

 

 


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