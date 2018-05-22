Ижевчанин стал одним из лучших водителей троллейбуса в России

Сергей Пермитин занял на федеральном конкурсе второе место.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска стал одним из лучших водителей троллейбуса в России. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, Сергей Пермитин стал серебряным призером конкурса «Лучший водитель троллейбуса». Всего на победу претендовали 35 человек.

Водителям на состязаниях в Ялте необходимо было сдать теорию и практику. Участники должны были подъехать к остановке, пройти «змейку», заехать в бокс, объехать препятствие. Одним из новых видов испытаний стал тест на комфортное вождение. В середину салона троллейбуса ставили ёмкость с водой. При прохождении трассы жидкость не должна расплескаться.

Лучшим водителем троллейбуса России стал представитель Стерлитамака, третье место у Санкт-Петербурга.

В 2014 году всероссийский конкурс профессионального мастерства проходил в Ижевске. Тогда водители взяли из столицы Удмуртской Республики взяли «золото» и «бронзу».