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В Ижевске завершилась обработка зон отдыха от клещей и грызунов

17:32, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
17:32, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
281
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#весна\n#парки
281
0

В этом году акарицидная обработка проведена на площади 624 га, дератизация - на 279 га.

Ижевск. Удмуртия. Обработка зон отдыха и лесов от клещей и грызунов завершилась в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, санитарные работы начались 4 мая и на это было выделено 1,5 млн рублей.

Среди них: парк Космонавтов, Ярушкинский парк, леса в районе «Нефтемаша», Северного кладбища, микрорайона «Медведево», «Чекерила», Автозавода, улицы Берша и другие.

В этом году акарицидная обработка проведена на площади 624 га, дератизация - на 279 га. В городе обработаны все лесопарковые зоны, скверы, лесные массивы, территории социальных учреждений, расположенные рядом с городскими лесами - всего 57 объектов.

Повторная обработка от клещей и грызунов будет проведена в начале осени.

Напомним, что ранее власти Ижевска заявляли, что работ по обработке завершатся до конца мая.

17:32, 21 мая, 2018
Диана Ворончихина
281
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#весна\n#парки

 

 

 


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