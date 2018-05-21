В Ижевске завершилась обработка зон отдыха от клещей и грызунов

В этом году акарицидная обработка проведена на площади 624 га, дератизация - на 279 га.

Ижевск. Удмуртия. Обработка зон отдыха и лесов от клещей и грызунов завершилась в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, санитарные работы начались 4 мая и на это было выделено 1,5 млн рублей.

Среди них: парк Космонавтов, Ярушкинский парк, леса в районе «Нефтемаша», Северного кладбища, микрорайона «Медведево», «Чекерила», Автозавода, улицы Берша и другие.

В этом году акарицидная обработка проведена на площади 624 га, дератизация - на 279 га. В городе обработаны все лесопарковые зоны, скверы, лесные массивы, территории социальных учреждений, расположенные рядом с городскими лесами - всего 57 объектов.

Повторная обработка от клещей и грызунов будет проведена в начале осени.

Напомним, что ранее власти Ижевска заявляли, что работ по обработке завершатся до конца мая.