Автомобилистов Ижевска просят не оставлять машины на ремонтируемых участках дорог

19 и 20 мая в городе начнутся работы по фрезерованию изношенного слоя асфальта на улице Песочная.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автомобилистов просят не оставлять машины на участках дорог, где делают ремонт. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, стоящий на проезжей части транспорт затруднит работу подрядных организаций.

Днем 19 и 20 мая начнется фрезерование изношенного слоя асфальта на улице Песочная. Также продолжается демонтаж верхнего слоя покрытия на улице Ялтинской.

«Работы будут выполняться по одной полосе, возможны затруднения в движении. Участок улицы Песочная рекомендуется объезжать по улице Студенческой», - говорится в сообщении.

В ночное время в выходные будет производиться устройство выравнивающего слоя на улице Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы Кирова, продолжится фрезерование улице 10 лет Октября на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Серова, начнется укладка выравнивающего слоя на улице Коммунаров.

Напомним, что ремонт дорог Ижевска по программе «Безопасные и качественные дороги» начался 15 мая.