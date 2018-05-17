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«Последний звонок» прозвучит для выпускников Ижевска 25 мая

12:55, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:55, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
58
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#выпускной
Фото: ИА Сусанин
58
0

В этот день розничная продажа алкоголя запрещена.

Ижевск. Удмуртия. Торжественные мероприятия, посвящённые празднику «Последний школьный звонок», пройдут в Ижевске в пятницу, 25 мая. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в 2018 году «последние звонки» прозвучат для 2 850 выпускников 11-х классов и 6 469 выпускников 9-х классов.

Торжественные мероприятия в школах начнутся с 10:00, а масштабное праздничное городское мероприятие пройдет с 14:00 до 20:00 на территории АО «Летнего сада им. М. Горького». Ижевских выпускников ожидают концерты, аттракционы и конкурсы.

На основании постановления администрации Ижевска в этот день установлён запрет на розничную продажу алкогольной продукции всеми юридическими и индивидуальными предпринимателями. Обеспечение охраны порядка возложено на сотрудников правоохранительных органов во взаимодействии с Управлением муниципальной милиции администрации города.

12:55, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
58
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#выпускной

 

 

 


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