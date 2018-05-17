Памятник пограничникам установят в Ижевске

Элементами мемориала станут зеленая фуражка и пограничный столб.

Ижевск. Удмуртия. Памятник пограничникам планируют установить в Ижевске. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, с таким предложением выступили активисты объединения «Патриоты границы».

«Установка мемориала в честь пограничников будет приурочена к 100-летию пограничной службы России. <…> Работы по установке памятника начнутся в ближайшее время», - говорится в сообщении городских властей.

Памятник будет представлять собой камень, на котором лежит зеленая фуражка. Также рядом будут установлены пограничный столб и флагшток. На самом камне планируется прорисовать карту охраняемых рубежей СССР и современной России.

Мемориал установят рядом с памятником воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах.