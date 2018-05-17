Работу полигона для сбора мусора запретили под Глазовом

Власти города заверили, что мусорного коллапса не случится.

Глазов. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики запретил деятельность полигона «Эколог» на Юкаменском тракте. Как сообщает пресс-служба администрации Глазова, запрет продлится до включения полигона в государственный реестр.

Руководство ООО «Полигон Эколог» приняло решение о прекращении приёма мусора. В среду, 16 мая, глава Глазова провёл совещание с руководителями предприятий сферы ЖКХ, которые, несмотря на закрытие полигона, должны выполнять свои обязательства перед собственниками жилья, предприятиями и организациями, с которыми заключены договоры на вывоз мусора.

Управляющие организации готовы заключать договоры с другими полигонами Удмуртии и организовывать вывоз на Як-Бодьинский полигон и на полигон за Ижевском.

«Мусорного коллапса не случится. Все свои договорные обязательства выполним», - заверил директор ЖКУ Глазова Александр Пономарев. Отмечается, что на долю муниципального предприятия ЖКУ приходится самый большой объём вывозимого мусора с территории города, около 70%.