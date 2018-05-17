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Помещения детских клубов и библиотек в Ижевске переделают в квартиры

09:40, 17 мая, 2018
Юлия Мокрушина
09:40, 17 мая, 2018
Юлия Мокрушина
928
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#квартиры\n#аварийное жилье
928
0

Всего планируется создать 14 жилых помещений.

Ижевск. Удмуртия. Неиспользуемые муниципальные помещения на первых этажах жилых домов в Ижевске планируют переделать в квартиры. Об этом в среду, 16 мая, рассказала и.о. начальника управления имущественных отношений администрации Ижевска Елена Банникова.

«В первую очередь, мы анализировали все помещения на предмет возможности высвобождения тех, которые находятся на первых этажах жилых домов. Например, помещение по улице Софьи Ковалевской, 16. Нежилое помещение, расположенное в цокольном этаже жилого дома. Площадь достаточно большая, перспективно его можно было бы использовать для работы с детьми, но есть определенные стандарты, которые не позволяют использовать помещения в цокольных этажах для этих целей, поэтому они от них отказываются.

У нас в городе есть постоянная потребность в расселении ветхого и аварийного жилья, и эти помещения рассматриваются в плане перевода из нежилых в жилые. Сейчас уже завершается перевод из нежилых в жилые. Порядка 14 помещений жилых будет создано», - отметила Банникова.

09:40, 17 мая, 2018
Юлия Мокрушина
928
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#квартиры\n#аварийное жилье

 

 

 


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