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Жилинспекторы проведут прием жителей Ижевска в трамвае

14:05, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
14:05, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
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#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#транспорт
Фото: ГЖИ по Удмуртии
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Горожане смогут задать вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

Ижевск. Удмуртия. «Коммунальный» трамвай проедет по Ижевску. Как сообщает пресс-служба республиканского Госжилнадзора, 17 мая этого года сотрудники ведомства ответят на вопросы горожан, касающиеся сферы ЖКХ.

С 17:30 первый жилищный трамвай объедет все районы города. В маршрут входят «трамвайные кольца» Промышленная – Ворошилова – Металлург – Московская – Промышленная, где будут самые длительные остановки до 5 минут. В Центре, где находится Жилищная инспекция Удмуртии, трамвай остановится дважды, в 18:23 и в 20:02.

Инспекторы будут принимать обращения граждан, разъяснять положения жилищного законодательства. Пассажиры смогут не только задать вопрос и получить на него оперативный ответ, но и бесплатно добраться до нужного им пункта назначения.

Уточнить ближайшее удобное место для посадки и время прибытия трамвая на остановку можно на круглосуточной Горячей линии Жилищной инспекции Удмуртии по телефону 775-001.

14:05, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
211
0
#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#транспорт

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