Движение по дорогам Ижевска ограничили в связи с ремонтом

На время работ движение осуществляется только по одной полосе.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт дорог начался в Ижевске. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонного покрытия будут проводиться с закрытием движения по одной полосе.

С 15 мая планируется проведение работ на следующих участках улично-дорожной сети:

- улица 10 лет Октября на участке от улицы Серова до улицы 40 лет Победы (фрезерование с последующим устройством асфальтобетонного покрытия);

- улица 9-е Января на участке от улицы Цветочной до здания Индустриального суда (замена бортовых камней);

- улица Коммунаров на участке от улицы Лихвинцева до улицы Кирова (фрезерование с последующим устройством асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней);

- улица Карла Либкнехта от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Восточной (замена бортовых камней);

- улица Пушкинская от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина и от переулка Широкого до улицы Кирова (фрезерование с последующим устройством асфальтобетонного покрытия);

- улица Ялтинская (устройство выравнивающего слоя, фрезерование).

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными, обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут, по возможности избегая движения по указанным участкам улиц.