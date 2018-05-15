Обработку Ижевска от клещей завершат в конце мая

На сроки проведения работ повлияла погода.

Ижевск. Удмуртия. До конца мая в Ижевске завершат обработку парков, скверов и городских лесов от клещей. Как рассказал ведущий специалист-эксперт отдела водного хозяйства управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Александр Катаев, всего в этом году необходимо обработать 57 объектов или 642 га территорий. 36 объектов уже безопасны для посещения.

Среди них: парк Космонавтов, Ярушкинский парк, леса в районе «Нефтемаша», Северного кладбища, микрорайона «Медведево», «Чекерила», Автозавода, улицы Берша и другие. «В первую очередь прилегающие территории парков обрабатывали, потом детские сады в выходные, многолюдные объекты. Сейчас остались объекты те, где меньше народу ходит», - сообщил Катаев.

Сроки работ сдвинулись из-за погодных условий, так как во время дождей неэффективно опрыскивать территорию специальным раствором.

По словам директора подрядной организации Романа Ипатова, перед обработкой парков и скверов вывешиваются таблички, а гуляющих просят временно покинуть территорию.