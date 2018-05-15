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В Ижевске начался ремонт дорог

17:45, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
17:45, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
Фото: Миндортранс УР
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Сейчас на улице 10 лет Октября и улицах Ялтинская и Аграрная демонтируют старый асфальт.

Ижевск. Удмуртия. 15 мая на улицах Ижевска начались первые дорожные ремонты в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас на улице 10 лет Октября и улицах Ялтинская и Аграрная происходит демонтаж старого асфальтобетонного покрытия.

К 23 мая фрезерование будет завершено на всех трех объектах, что позволит приступить к укладке асфальта.

Ночью работы будут проводиться еще на двух улицах – Пушкинской, на участке от переулка Широкий до улицы Кирова, и Коммунаров. К срезке верхнего слоя покрытия на этих объектах дорожники приступят во вторник, 15 мая, после 20:00. К 18 мая на улице Коммунаров фрезерование завершится. А к 21 мая фрезерная машина покинет улицу Пушкинскую, после чего перейдет на улицу Песочную.

Напомним, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевской агломерации будет отремонтировано 63 участка   автодорог, общей протяженностью 114 км, что позволит привести в нормативное состояние 53% дорог агломерации. В столице Удмуртии обновят покрытие на 43 улицах.

17:45, 15 мая, 2018
Георгий Поветкин
626
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

 

 

 


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