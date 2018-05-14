Работы были проведены за счет внебюджетных источников финансирования.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Долгом мосту установили разделительные ограждения. Как пояснил в Фейсбуке начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, работы были проведены за счет внебюджетных источников финансирования.

«Испытываем новый вид ограждений», - уточнил Богданов.

Фотографию разместили в группе Автомобилисты Удмуртии. На снимке видно, что полосы разделяет ограждение, которое отличается от ранее установленного на улице Удмуртской.