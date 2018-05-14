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В Ижевске на Долгом мосту установили разделительные ограждения

11:01, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
11:01, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
Фото: facebook.com/groups/AvtoUdm/
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Работы были проведены за счет внебюджетных источников финансирования.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Долгом мосту установили разделительные ограждения. Как пояснил в Фейсбуке начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, работы были проведены за счет внебюджетных источников финансирования.

«Испытываем новый вид ограждений», - уточнил Богданов.

Фотографию разместили в группе Автомобилисты Удмуртии. На снимке видно, что полосы разделяет ограждение, которое отличается от ранее установленного на улице Удмуртской.

Александр Сушко

Автомобилисты Удмуртии has 537 members. 22 апреля 2013 г. на митинге, где присутствовали более 300 человек, было принято решение создать Общественную...

11:01, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
1247
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

 

 

 


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