Работы были проведены за счет внебюджетных источников финансирования.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Долгом мосту установили разделительные ограждения. Как пояснил в Фейсбуке начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, работы были проведены за счет внебюджетных источников финансирования.
«Испытываем новый вид ограждений», - уточнил Богданов.
Фотографию разместили в группе Автомобилисты Удмуртии. На снимке видно, что полосы разделяет ограждение, которое отличается от ранее установленного на улице Удмуртской.
Александр Сушко
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