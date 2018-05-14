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Северный оленёнок родился в зоопарке Ижевска

10:04, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:04, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
454
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#дети\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
Фото: Ижевский зоопарк
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Посетители уже могут увидеть малышку на прогулке.

Ижевск. Удмуртия. В семье северных оленей в зоопарке Ижевска произошло пополнение. Как сообщает пресс-служба учреждения, малышка родилась в майские праздники, и каждый посетитель уже может видеть её на прогулке.

«Как и все детеныши, она очень игривая и любознательная, но всегда держится около мамы. А мама Юта по пятам следует за своей дочуркой и оберегает ее», - говорится в сообщении.

Напомним, в марте и апреле в зоопарке Ижевска родились маленькие капуцины.

 

10:04, 14 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
454
0
#дети\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

 

 

 


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