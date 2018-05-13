Первым отремонтируют участок улицы Ленина.

Ижевск. Удмуртия. 14 мая в Глазове начнется ремонт дорог. Первым отремонтируют участок улицы Ленина, сообщает администрация муниципалитета.

С 12 часов для проезда транспорта закрывается участок от улицы Кирова до улицы Татьяны Барамзиной.

«Движение транспорта ограничивается на неделю — до окончания работ по асфальтированию», - уточнили в администрации.

Следующий участок работ — улица Ленина от Кирова до Пряженникова. Напомним, в этом году глазовские дороги ждет масштабный ремонт: 44 объекта, почти 356 тысяч квадратных метров.

В этом году на дороги Глазова впервые будет уложен более долговечный и современный материал — щебеночно-мастичный асфальт (ЩМА), гарантия на дорожную одежду составит 7 лет.