В Глазове 14 мая отключат отопление и горячую воду

Без ванны и душа горожанам придется обходиться до среды.

Глазов. Удмуртия. Без горячей воды придется временно обойтись жителям Глазова в понедельник, 14 мая. Также в этот день в городе завершится отопительный сезон, в связи с чем в домах станут холодным батареи.

Как объяснили в пресс-службе муниципалитета, Глазовские теплосети и ОТЭК начнут подготовку к гидравлическим испытаниям. По этой причине с 11 часов прекратится горячее водоснабжение. Восстановить его коммунальщики обещают в среду, 16 мая.

Сразу после этого в городе должен начаться ремонт дорог, и сетевым организациям придется устранять выявленные дефекты подземных коммуникаций в максимально быстром темпе, пояснили в пресс-службе администрации Глазова.