Они будут ходить по два раза в будни и три раза в воскресенье.
Ижевск. Удмуртия. ИжГЭТ опубликовал расписание движения теплоходов до Воложки на май. Как сообщает пресс-служба предприятия, они будут ходить по два раза в будни и три раза в воскресенье.
С 12 мая теплоходы будут работать по обычному маршруту: «Пристань «Ижевск» - Бульвар Воскресенского – Соловьевские дачи – Воложка».
Пятница, суббота, воскресенье:
Время отправления с пристани «Ижевск» - 11:15, 13:35 и 15:50
Время отправления с причала Воскресенского - 11:25, 13:45 и 16:00
Время отправления с пристани «Воложка» - 12:25, 14:45 и 17:00
Понедельник - четверг:
Время отправления с пристани «Ижевск» - 11:15 и 15:50
Время отправления с причала Воскресенского - 11:25 и 16:00
Время отправления с пристани «Воложка» - 12:25 и 17:00
Летом количество рейсов будет увеличено.