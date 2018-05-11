Они будут ходить по два раза в будни и три раза в воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. ИжГЭТ опубликовал расписание движения теплоходов до Воложки на май. Как сообщает пресс-служба предприятия, они будут ходить по два раза в будни и три раза в воскресенье.

С 12 мая теплоходы будут работать по обычному маршруту: «Пристань «Ижевск» - Бульвар Воскресенского – Соловьевские дачи – Воложка».

Пятница, суббота, воскресенье:

Время отправления с пристани «Ижевск» - 11:15, 13:35 и 15:50

Время отправления с причала Воскресенского - 11:25, 13:45 и 16:00

Время отправления с пристани «Воложка» - 12:25, 14:45 и 17:00

Понедельник - четверг:

Время отправления с пристани «Ижевск» - 11:15 и 15:50

Время отправления с причала Воскресенского - 11:25 и 16:00

Время отправления с пристани «Воложка» - 12:25 и 17:00

Летом количество рейсов будет увеличено.