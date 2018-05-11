В Ижевске завершился отопительный сезон

Теплоснабжение начнут отключать с пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пятницу, 11 мая, завершился отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«В связи с установлением нормативной среднесуточной температуры наружного воздуха соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации города Сергей Задорожный», - говорится в сообщении.

С пятницы организации, которые обслуживают многоквартирные дома и объекты социальной сфере, приступят к отключению теплоснабжения.