В Ижевске переименуют остановку «Техническое училище»

Теперь остановочный пункт будет называться «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске остановку общественного транспорта «Техническое училище» переименуют в «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Федоровича Драгунова». Соответствующее постановление разместили на сайте администрации города.

«Ижевский индустриальный техникум имени Е.Ф. Драгунова» возместить расходы ОАО «ИПОПАТ» и МУП «ИжГорЭлектроТранс», связанные с заменой указателей остановочного пункта пассажирского транспорта и внесением изменений в аудиозапись остановочного пункта по пути следования маршрутных транспортных средств», - говорится в документе.