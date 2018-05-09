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В Ижевске приступили к обработке городских территорий от клещей

11:00, 09 мая, 2018
11:00, 09 мая, 2018
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#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#клещи\n#город\n#Удмуртия\n#весна
Фото: pxhere.com
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На эти цели из бюджета выделили 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к обработке городских территорий от клещей и грызунов. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе столицы Удмуртской Республики.

«В 2018 году на оказание услуг по санитарной обработке рекреационных зон от клещей и грызунов выделено из городского бюджета 1 500 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

На эти деньги планируется обработать 624 га от кровососов и 279 га от грызунов.

С 4 по 8 мая специалисты обработали несколько территорий:

- лесной массив, расположенный между улицей Пироговской и проспектом Фалалеева;

- зеленые зоны рек Ярушка и Чемошурка (между улицами 40 лет Победы и Союзной);

- лес, примыкающий к поселку Шунды;

- лесной массив у микрорайона «Новые Парники»;

- лесной участок в районе завода «Нефтемаш»;

- территория, прилегающая к детскому саду в микрорайоне «Новые Парники».

Также от клещей обработали территорию зоопарка Удмуртии.

Всего планируется обработать больше полусотни городских территорий.

 «В дальнейшем обработка будет проводиться в зависимости от погодных условий», - отмечают городские власти.

11:00, 09 мая, 2018
568
0
#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#клещи\n#город\n#Удмуртия\n#весна

 

 

 


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