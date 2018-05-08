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15 мая в Удмуртии начнется ремонт дорог

16:05, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
16:05, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
265
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Первые объекты, на которые выйдут рабочие: улицы Пушкинская, Ялтинская, 10 лет Октября и Коммунаров в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. 15 мая в Удмуртии начнется ремонт дорог. Об этом журналистам рассказал премьер-министр республики Ярослав Семенов. По его словам, первые объекты, на которые выйдут рабочие: улицы Пушкинская, Ялтинская, 10 лет Октября и Коммунаров в Ижевске.

Сейчас подрядчики заверяют о 100% готовности.

«15 числа начинается фрезерование дорог, выход на укладку асфальта планируется на 18-е (Пушкинская, Коммунаров) и 24-е (Ялтинская и 10 лет Октября) числа. Такие две даты - в зависимости от объемов фрезерования», - уточнил Семенов.

На республиканских трассах первыми объектами будут участок дороги Ижевск-Ува (устройство выравнивающего слоя – 25 мая) в Завьяловском районе, Сарапул-Воткинск (устройство выравнивающего слоя – 28 мая) и Ува-Вавож (устройство выравнивающего слоя – 4 июня).

Завершить все работы по городу предполагается до 15 августа. Исключение – улица Холмогорова, устройство верхнего слоя на которой будет завершено 21 августа. Это связано с ремонтом подземных коммуникаций одного из торговых центров.

10 августа с объектов регионального значения уйдет ДП «Ижевское», а 15 августа, завершив ремонт трассы Можга-Вавож, – «Удмуртавтодор».

Всего на финансирование федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году было направлено 1,46 млрд рублей. Планируется отремонтировать около 114 км дорог.

16:05, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
265
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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