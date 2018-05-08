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В Ижевске в День Победы пустят дополнительные автобусы на кладбища

13:27, 08 мая, 2018
13:27, 08 мая, 2018
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#Ижевск\n#транспорт\n#День Победы\n#город\n#Удмуртия\n#память
Фото: @arzik2
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Горожане смогут посетить Южное кладбище и кладбище в Хохряках.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День Победы пустят дополнительные автобусы на кладбища. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Так, с 07:56 будет курсировать автобус маршрута №320к «9-е Января – Хохряки». Отправляться он будет приблизительно каждые 15 минут по мере накопления пассажиров. Последний рейс отправится в путь от остановки «9-е Января» в 13:43, из Хохряков – в 14:09.

Между Южной автостанцией и Южным кладбищем с 07:30 будет курсировать маршрут №317к. Последний автобус с кладбища отправится в 14:10.

Также на Южное кладбище будет ездить автобус маршрута №41к от собора Александра Невского. Рейс запустят в 07:30, интервал составит от 15 до 30 минут в зависимости от накопления пассажиров. Последний рейс с кладбища – в 14.30.

13:27, 08 мая, 2018
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#Ижевск\n#транспорт\n#День Победы\n#город\n#Удмуртия\n#память

 

 

 


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