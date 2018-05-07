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Движение на некоторых улицах Ижевска закроют 8 мая

12:07, 07 мая, 2018
12:07, 07 мая, 2018
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#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#День Победы\n#город\n#Удмуртия\n#память
Фото: @arzik2
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В 09:00 начнется шествие к Нагорному кладбищу.

Ижевск. Удмуртия. Движение на некоторых улицах Ижевска закроют во вторник, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

В 09:00 начнется шествие к Нагорному кладбищу. В связи с этим до 11:00 недоступными для транспорта будут следующие участки:

- улица Пушкинская на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина;

- улица Ленина на участке между улицами Пушкинской и Орджоникидзе;

- улица Орджоникидзе от улицы Ленина до улицы Промышленной и от улицы Промышленной до пересечения с улицами 40 лет Победы и Камбарской.

Ограничение движения 8 мая.jpg

В связи с торжественным шествием к Северному кладбищу с 08:30 до 09:00 будет ограничено движение по улице Строителей на участке от Воткинского шоссе до улицы Дзержинского; с 09:00 до 09:30 – по улице Дзержинского на участке от улицы Строителей до улицы Буммашевской, по улице Буммашевской на участке от улицы Дзержинского до улицы Удмуртской, по улице Удмуртской на участке от улицы Буммашевской до улицы Холмогорова.

Ограничение движения.jpg

12:07, 07 мая, 2018
76
0
#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#День Победы\n#город\n#Удмуртия\n#память

 

 

 


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