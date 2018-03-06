Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске в канун праздника

Сотрудникам дорожной полиции будут помогать члены добровольной народной дружины.

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки автолюбителей на трезвость пройдут в Ижевске. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, рейды запланированы на среду, 7 марта.

«На территории Ижевска пройдут массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, не имеющих права управления, либо лишенных такого права», - говорится в сообщении Госавтоинспеции.

Сотрудникам дорожной полиции будут помогать члены добровольной народной дружины.