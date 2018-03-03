Жителям дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске помогут перевезти обратно свои вещи

В понедельник в четвертом и шестом подъездах запустят лифты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось возвращение в квартиры жильцов 4 и 6 подъездов дома №261 по улице Удмуртской. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, жители вернулись к себе в субботу, 3 марта.

«Жители возвращаются в свои квартиры, вместе с комиссией участвуют в составлении актов, где фиксируется состояние жилых помещений. Если есть отклонения - вопрос по каждой квартире решается в индивидуальном порядке», - отмечается в сообщении городских властей.

По заявкам жильцов им предоставят транспорт для перевозки вещей. В настоящее время газовики и специалисты других ресурсоснабжающих организаций проверяют качество коммунальных услуг. В понедельник в четвертом и шестом подъездах запустят лифты.

«По показаниям, которые выдали приборы – дом устойчивый, в хорошем работоспособном состоянии. Проблем никаких не возникнет. Мы подтверждаем, что режим ЧС можно снять и приступить к заселению жильцов. Секции проверяли ультразвуковым методом, никаких движений не происходит и происходить не будет», - ранее сказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Взрыв газа в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске произошел 9 ноября 2017 года. Погибло семь человек. Напомним, что жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали вечером 10 ноября. Против него возбудили уголовное дело по статье «убийство».