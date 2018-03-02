Власти Ижевска узнают мнение горожан о переименовании остановки «Кинотеатр «Дружба»

Напомним, остановке планируется присвоить название «Банк ВТБ».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут опрос жителей по переименованию остановки «Кинотеатр «Дружба». Об этом рассказал журналистам глава столицы Юрий Тюрин.

Напомним, остановке планируется присвоить название «Банк ВТБ».

«Мы включили тестовый режим, но, оказалось, что не всем понравилось <…> посмотрим, если жителей устраивает «Дружба», ну что, придется извиниться перед банком ВТБ», - пояснил Тюрин.

Как отметил глава, это уже не первое переименование. Ранее остановка «Музыкальное училище» получила новое название - «Центральная мечеть», также по просьбе жителей переименовали остановку «21 гастроном» в «Сквер металлургов».