В Ижевске заключат 5 контрактов на ремонт дорог в 2018 году

Прием заявок продлится до 12 марта.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска объявили о проведении пяти аукционов по определению подрядчиков для ремонта дорог города в 2018 году. По данным сайта госзакупок, сумма всех контрактов составит порядка 1 млрд рублей.

Лоты:

- Устиновский район - 239,2 млн рублей;

- Индустриальный район - 294,3 млн рублей;

- Ленинский - 111,6 млн рублей;

- Октябрьский - 148 млн рублей;

- Первомайский - 205,3 млн рублей.

Закупки пройдут в форме электронного аукциона. Прием заявок продлится до 12 марта. Подведение итогов – 16 марта.