Уровень снежного покрова ниже нормы на 11 см.

Ижевск. Удмуртия. Паводок в Ижевске начнется во второй половине марта. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава столицы Удмуртской Республики Юрий Тюрин.

«В первой половине марта сохранятся минусовые зимние температуры, со второй половины месяца начнётся активное таяние снега», - отметил градоначальник.

Тюрин добавил, что в настоящее время ситуация опасений у специалистов не вызывает. Уровень снежного покрова составляет 36 см, что на 11 см ниже нормы.

«Несмотря на благоприятные условия, необходимо провести ряд мероприятий, чтобы избежать негативных последствий и вероятного подтопления некоторых районов города. В том числе, продолжить ежесуточно вывоз снега, в марте приступить к очистке водопропускных канав и ливневой канализации», - добавил Тюрин.

По его словам, протяженность паводка составит около 45 суток.