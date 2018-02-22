Ранее он работал в режиме «желтый мигающий».

Ижевск. Удмуртия. Светофор на остановке «Ударная» на Воткинском шоссе начал работать в полноценном режиме. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ранее он работал только в режиме «желтый мигающий».

«20 и 21 февраля светофоры работали в режиме «желтый мигающий». С 22 февраля обеспечено их полноценное функционирование. Будьте внимательны и соблюдайте требования сигналов светофоров», - пишут в ведомстве.

Светофор будет регулировать движение как автомобилей, так и пешеходов.