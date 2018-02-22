В 2018 году управление муниципальной милиции составило 65 протоколов, к административной ответственности привлекли 35 виновных лиц.

Ижевск. Удмуртия. 220 тыс. рублей штрафов выписали в Ижевске за несанкционированную рекламу. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в 2018 году управление муниципальной милиции составило 65 протоколов, к административной ответственности привлекли 35 виновных лиц.

За нарушение правил благоустройства размер штрафов составляет для физических лиц от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 50 тыс. рублей.

«Управление муниципальной милиции обращает внимание граждан на то, что, как правило, объявления, распространяемые с нарушением правил благоустройства Ижевска, размещают лица, не желающие заявлять о своих услугах официально», - говорится в сообщении.