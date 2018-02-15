Александр Бречалов: новый ледовый дворец в Можге должен стать центром притяжения

В городе уже выделили участок для строительства.

Можга. Удмуртия. Новый ледовый дворец в Можге должен стать центром притяжения. Об этом сказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на панельной дискуссии «Умный город – новое качество жизни» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«В Можге мы с нашими партнерами будем делать центр притяжения, городское пространство. Да, будет в основе лед-трансформер – и под концерты, и под игровые виды спорта, но рядом обязательно будет зона тишины для мамочек, для пожилых людей; для молодых людей зона активности», - отметил глава региона.

В настоящее время в Можге уже выделили участок для строительства дворца. Рабочие занимаются подводам к нему сетей.

«Если уж мы выделили участок, <…> давайте делать «вау», чтобы люди селфи делали: «Смотрите, это у меня в Можге», - призвал Бречалов.

Напомним, новый ледовый дворец должен был появиться в Можге в 2016 году. Возвести его планировалось в районе ПУ №12