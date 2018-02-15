В Ижевске временно ограничили движение транспорта

В городе проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Интернационалиста.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 февраля временно ограничили движение транспорта. Запрет действует с 11:10 до 11:50, сообщает пресс-служба города.

В городе проходят праздничные шествия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества. Колонна участников прошагает по центральным улицам Ижевска и остановится у Дворца детского творчества.

Движение приостановлено:

- по улице Наговицына на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

- по улице Пушкинской на участке от улицы Красногеройской до переулка Широкого;

- по улице Красной на участке от переулка Широкого до улицы Лихвинцева;

- по улице Максима Горького на участке от улицы Бородина до переулка Широкого;

- по улице Милиционной на участке от переулка Широкого до улицы Бородина.