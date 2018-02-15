Об этом на 20 сессии муниципального парламента рассказал начальник УМВД России по Ижевску Александр Никитин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в несколько раз возросло число преступлений, связанных с ложными сообщениями о минировании. Об этом на 20 сессии муниципального парламента рассказал начальник УМВД России по Ижевску Александр Никитин.

В 2017 году зарегистрировано 73 таких преступления (в 2016 году - 6). Расследованы уголовные дела по 6 таким фактам (в 2016 году также 6). При этом в январе - октябре прошлого года возбуждены уголовные дела по 29 преступлениям данного вида, то в ноябре - 40 фактов, декабре - 4 факта. Значительная часть указанных сообщений поступила посредством систем IP-телефонии.

«Так, 10 ноября 2017 года путем технологий IP от неизвестного поступили сообщения о минировании в городе Ижевске и Завьяловском районе 47 объектов. Осуществлялась эвакуация более 3,2 тыс. человек, в ходе проведения обследования взрывные устройства не обнаружены», - отметил начальник УМВД России по Ижевску Александр Никитин.

По его словам, в целом преступность в Ижевске за год снизилась на 9,5 процентов (11605 преступлений).

«Процент раскрытия этих преступлений небольшой. Основная масса по ложным минированиям показывает, что все звонки идут из-за рубежа», - уточнил Никитин.