Окончательный список предлагаемых городских зон станет известен к началу следующей недели.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские подростки смогут проголосовать на выборах общественных пространств города, которые благоустроят в первую очередь. Об этом сообщил в четверг, 15 февраля, председатель Гордумы Олег Гарин.

«Голосовать можно с 14 лет. Это не выборы, скорее - опрос. Единственное условие - наличие паспорта. Поэтому приглашаю нашу молодёжь активно включиться в процесс. У них другие взгляды, иное видение. Именно им определять, каким и куда будет развиваться наш город в ближайшие 20 лет», - сказал Олег Гарин.

Напомним, выбрать общественное пространство Ижевска, которое необходимо благоустроить, можно будет 18 марта 2018 года. Всего по городу будет организовано 141 место для голосования по этому вопросу.

Олег Гарин также отметил, что уже формируется список пространств, которые предложили горожане. Своё мнение высказали более 10 000 ижевчан. Окончательный список для голосования будет известен к началу следующей недели, 19 февраля.

«В принципе этот список не является закрытым или исчерпывающим. Будет ещё строчка и не одна, куда можно будет вписать тот объект, который хочет гражданин чтоб был благоустроен», - сказал Олег Гарин.

Он также отметил, что как горожанин является сторонником того, что в первую очередь необходимо благоустраивать общегородские пространства.