Парк и сквер могут появиться в Ленинском районе Ижевска

Эти общественные пространства имеют шансы попасть в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска могут появиться парк и сквер. Общественные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые претендуют попасть в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», прошли в среду, 14 февраля.

«Запрос обустройства данных территорий был уже давно. Ленинский район не имеет таких благоустроенных пространств для отдыха граждан», - рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов.

Концепцию нового парка, который будет расположен вдоль улицы Оружейника Драгунова, представил замначальника службы благоустройства и дорожного хозяйства города Михаил Забелин. Планируется, что общественное пространство появится вокруг водоема, который есть на этой территории. Здесь построят здание для проката спортивного инвентаря, тюбинговую горку, спортивные и пешеходные дорожки, сцену для массовых мероприятий, детские площадки, разместят артобъекты. Пруд также благоустроят, рядом с ним будет пляж и зоны для тихого отдыха.

Второй территорий, которая может попасть в приоритетную программу, стал сквер рядом с Храмом Успения Божией Матери. Согласно разработанной концепции, здесь появится зона для массовых мероприятий, детские площадки, беговые дорожки. Над крестом, которые сегодня там стоит, сделают ротонду.

Также депутат Гордумы Ижевска Николай Санников рассказал, что сейчас они работают над проектом благоустройства участка на перекрестке улиц Степная и Парашютная.

«Мы выносим на обсуждение те или иные пространства для благоустройства, посоветовавшись предварительно с гражданами. И когда проходят общественные обсуждения по данным территориям, граждане высказывают свое мнение и по иным пространствам, поэтому, естественно, мы их берем в расчет», - отметил Артем Богданов.

Напомним, что каждый житель города 18 марта сможет проголосовать не только за президента России, но и за общественное пространство, которое, по его мнению, должны быть благоустроено по федеральной программе. Для этого каждый избиратель получит отдельный бюллетень.

Подробнее познакомиться с дизайн-проектом Успенского сквера можно в прикрепленном ниже документе.

Прикреплённый документ