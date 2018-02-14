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      Ярушкинский парк в Ижевске может попасть в федеральную программу создания комфортной городской среды

      11:15, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:15, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      402
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#комфорт
      Фото: пресс-служба администрации Ижевска
      402
      0

      Также в программу могут войти парк в микрорайоне «Восток» и лесопосадка у ТРК «Столица».

      Ижевск. Удмуртия. В федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» могут попасть Ярушкинский парк, лесопосадка у ТРК «Столица» и парк в микрорайоне «Восток». Об этом рассказал горожанам начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов.

      Жителям Устиновского района представили проекты этих общественных пространств.

      Так, на территории лесопосадки у ТРК «Столица» может появиться пруд, который будет использоваться в качестве пожарного водоема. Также на месте планируется обустроить пешеходные дорожки и спортивные площадки.

      Парк в районе микрорайона «Восток» предполагает создание трассы для тюбинга, веревочного парка, спортивных площадок, пешеходных и велодорожек, скалодрома, зоны для пикников и общественного центра, где будет проходить прием граждан.

      Территория Ярушкинского парка напротив, не будет предназначена для активного отдыха жителей. Концепция предполагает сохранение естественной, девственной природы и использования натуральных материалов.

      Напомним, проголосовать за территорию, которая должна получить развитие можно будет 18 марта. В бюллетень попадут 15 общественных пространств. Жителям предстоит выбрать 2 общегородских территории и 1 локальную – в районе, в котором проживает голосующий.

      Отметим, на реализацию проекта выделят 800 млн рублей. Планируется, что выбранные пространства обустроят к 2022 году.   

      11:15, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      402
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#комфорт

       

       

       

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