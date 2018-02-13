Ограничение связано с проведением работ для подключения к сетям водоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Ленинградской в Ижевске вновь закрыли. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

С понедельника, 12 февраля, недоступным для транспорта оказался участок улицы от перекрестка с улицей Планерной до дома №50-а.

«Ограничение связано с проведением работ для подключения к сетям водоснабжения и проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения», - отмечается в сообщении.

Напомним, движение по улице Ленинградской уже закрывали в январе.