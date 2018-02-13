СБиДХ Ижевска на протяжении трех лет необоснованно укрупняла лоты по содержанию дорог

С 2018 года власти города разбили их на несколько частей, чтобы в аукционе могли принимать участие несколько подрядчиков.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал законность решений регионального управления ФАС по нескольким делам в отношении Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Антимонопольщики посчитали предыдущие лоты по содержанию дорог города необоснованно укрупненными.

Речь идет о контрактах за 2015 (384,3 млн рублей), 2016 (317,8 млн рублей) и 2017 (459,7 млн рублей) годы.

«СБиДХ» проводило аукционы на выполнение работ в 2015-2017 годах по содержанию автомобильных дорог по всему Ижевску, несмотря на то, что возможно разделение закупок по отдельным районам», - говорится в сообщении.

В итоге СБиДХ признали нарушившей закон «О защите конкуренции» и выдали предписания «о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции». Предприятие это решение оспорило на Арбитраж встал на сторону регионального УФАС.

Отметим, что уже в этом году лот разбили на несколько частей, чтобы в аукционе могли принимать участие несколько подрядчиков. Город разделили на 6 частей - центральный квадрат и административные районные деления.

В итоге самый крупный лот достался МУП «ДРЭУ» (794,9 млн рублей). Также содержанием дорог будут заниматься компании «Радонеж», «Строй18» и «Клининг Сервис».